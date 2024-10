Tabata sente falta da pancadaria e faz juízo torto sobre direita e esquerda

Imaginem um mundo em que as pessoas estivessem proibidas de se emendar ou de se conter...

"Graças ao bom Deus", nada! Ela estava visivelmente insatisfeita.

Tenho dito que Tabata se candidata, na verdade, a ocupar o lugar da centro-direita democrática no futuro. Tem gente que se zanga com isso. Não o faço em tom de agravo. É que não estamos mais acostumados a debater ideias. Querem ver? Na sequência, ela aproveitou para "se apresentar" e expressar o seu credo político. Leiam:

"E aí eu queria trazer um tema que o Boulos trouxe, que é o da coerência. Eu acho que é inclusive por isso que eu tou crescendo na pesquisa. Cresci hoje de novo no Datafolha. E sou a única candidata. Se Deus quiser, estarei no segundo turno, e a única que não perde pra nenhum dos meus adversários. Porque as pessoas podem até discordar de um posicionamento ou de outro, mas elas sabem que eu sou de verdade. Elas sabem que eu não vou mudar nem por pressão nem por cancelamento nem por uma eleição. E aí aproveitando para me apresentar: defendo, sim, uma escola pública de qualidade; defendo, sim, o combate à desigualdade; defendo, sim, a pauta ambiental. Mas vou defender e defendo com a mesma veemência os empreendedores, o controle das contas públicas, o combate ao crime, o combate à corrupção. Tem boas ideias na esquerda e na direita. E, para governar, tem que conversar com todo mundo".

Vamos entender a fala. Se Tabata sintetiza a exposição de seu credo afirmando que há boas ideias tanto na esquerda como na direita, supõe-se que ela as enfileirou de um lado e de outro, certo?

Dado o encadeamento do discurso, as boas ideias da esquerda são:

- uma escola pública de qualidade;

- o combate à desigualdade;

- a pauta ambiental.

Com efeito, uma esquerda responsável se compromete com tudo isso. Mas, como provaram vários governos conservadores da Europa, não se trata de pauta exclusiva exclusivamente sua. A menos que devamos sugerir a filiação honorária de Angela Merkel ao PT ou ao PSTU... Ou a agora ex-chanceler alemã não se ocupou de tudo isso enquanto governou a Alemanha, com afinco de fazer inveja a qualquer esquerdista?