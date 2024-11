Foram divulgados nesta terça os números da pesquisa MDA/CNT com a avaliação sobre o governo Lula, simulação para a disputa presidencial de 2026, percepção sobre a economia e as expectativas para o futuro. Ouviram-se 2.002 pessoas entre os dias 7 e 10 deste mês. O levantamento anterior é de maio deste ano. A margem de erro é de 2,2 pontos para mais ou para menos. A gestão do presidente é considerada ótima ou boa por 35,5% dos entrevistados e é ruim ou péssima para 30,8%. Outros 32,1% a veem como regular. A avaliação positiva oscilou 1,5 ponto para baixo; a negativa e a regular, um ponto para cima. Dentro, pois, da margem de erro. Aprovam o desempenho pessoal de Lula 50% dos entrevistados, contra 46% que reprovam. Há uma diferença importante de percepção entre os gêneros:

Mulheres

Governo ótimo/bom: 39%

Governo ruim/péssimo: 28%

Governo regular: 32%

Aprovam desempenho de Lula: 52%

Reprovam o desemprenho de Lula: 43%