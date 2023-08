O STF (Supremo Tribunal Federal) retoma nesta quarta (30) o julgamento do controverso marco temporal, que fixa o ano de 1988 (o da promulgação da Constituição) para a garantia de muitos dos direitos indígenas. Em documento enviado ao STF na segunda (28), o governo Lula defende que a União não seja obrigada a pagar indenizações prévias para demarcar novas terras indígenas.

No voto apresentado em junho, o ministro Alexandre de Moraes foi contra o marco temporal, mas defendeu indenizações aos donos de áreas desapropriadas. O governo vê riscos aos cofres públicos. Há expectativa e apreensão entre indígenas sobre o voto de Cristiano Zanin, o novo ministro do STF, que já se reuniu com diferentes interessados no julgamento. Entre eles a ministra Sônia Guajajara e a senadora Teresa Cristina, da bancada ruralista, que apoia o marco.

Super-rico paga metade do IR da classe média. No Brasil, cerca de 20 mil pessoas compõem a fatia da população que inclui os 0,01% mais ricos. Eles acumulam, em média, cada um, R$ 151 milhões de estoque de riqueza (o patrimônio menos as dívidas). Carlos Madeiro escreve que os super-ricos entre os brasileiros pagam apenas metade do percentual de Imposto de Renda da Pessoa Física, comparando a algumas faixas da classe média.

Na outra ponta, a da extrema pobreza, estão 7,6 milhões de brasileiros que mal conseguem sobreviver com renda per capita de R$ 150 por mês, ou menos. Os dados serão apresentados nesta quarta (30) pelo Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades, a partir das 9h30, no Salão Nobre do Congresso Nacional. Leia aqui. Reinaldo Azevedo escreve sobre os novos tributos para offshores e fundos exclusivos que vão atingir a parcela da população mais endinheirada. "Ser bilionário no Brasil é uma barra!", afirma.

Contra os escândalos, a pauta dos costumes. Em Brasília, na sede do seu partido, o PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu assessores e advogados na terça (29) a fim de se preparar para depor à Polícia Federal amanhã. Carla Araújo escreve que o advogado Frederick Wassef, que representou a família Bolsonaro em investigações anteriores, não foi chamado dessa vez.

Wassef também depõe à PF na quinta (31) por ter recomprado um relógio Rolex que auxiliares do ex-presidente venderam durante viagem aos EUA, no começo deste ano. O advogado teve quatro celulares apreendidos por policiais em São Paulo, no dia 16 de agosto. Pressionados pelas investigações, Bolsonaro e aliados ressuscitaram a pauta dos costumes, condenando o aborto e as drogas, a fim de desviar o foco do escândalo das joias.

O cheiro indescritível da morte para limpar. No caso das mortes violentas, o cadáver é recolhido e levado ao IML (Instituto Médico Legal). A casa precisa ser limpa, o sangue gruda no chão, nas paredes, e precisa ser removido com cuidado. Reportagem do UOL entrevistou Clícia Mulet, que trabalha em empresa especializada, em São Paulo, na limpeza de ambientes com risco biológico.

Ela fez curso nos Estados Unidos sobre limpeza após a morte, cenas de crime, de traumas e também de acumuladores compulsivos, aquelas pessoas que enchem a casa de roupas, brinquedos, comida etc. Clícia não esquece de alguns cheiros de corpos humanos mortos, muito fortes, porque a decomposição começa imediatamente, e fala de seus medos. Leia aqui.

Meligeni vence por 3 a 0; Bia Haddad joga às 12h. Vibrando muito com a vitória na sua primeira partida do US Open (o Aberto dos EUA), Felipe Meligeni partiu para abraçar amigos, familiares e torcedores vestidos de amarelo nos dois lados da quadra na terça (29). Alexandre Cossenza registra que o tenista brasileiro de 24 anos, atual número 168 no ranking mundial, exibiu solidez, maturidade e fechou a partida com 20 aces. James Duckworth, da Austrália, fez apenas sete aces nos três sets que perdeu para o brasileiro.

Bia Haddad vai para a segunda rodada nesta quarta (30). Em duelo de canhotas, a número 19 no mundo enfrenta a norte-americana Taylor Townsend a partir das 12h. Na noite de ontem, Alcaraz saiu vencedor após a desistência, por lesão, do alemão Dominik Koepfer. Acompanhe a cobertura deste último Grand Slam do ano em Saque e Voleio e Tenis Brasil.

Doze rainhas concorrem a Drag Superstar do Brasil. Uma competição de talentos de drag queens chega às telas nesta quarta (30). Drag Race Brasil é a versão local de Ru Paul´s Drag Race, um reality show com dimensão internacional ("uma praga que se espalhou feito vírus de pandemia", diria uma drag, rindo muito). São 12 drag queens se apresentando no show, vindas de vários estados, em provas que incluem canto, dança e esquetes cômicos, entre outras artes. Os episódios são semanais.

A apresentação é de Grag Queen, com os jurados Dudu Bertholini e Bruna Braga. Entre as competidoras ao título de Drag Superstar do Brasil estão Betina Polaroid, Dallas De Vil, Diva More e Miranda Lebrão (veja os perfis aqui). A exibição na MTV Brasil começa hoje às 21h, disponível no streaming da Paramount+ desde a madrugada.