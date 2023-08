Governo teme proposta de Moraes que indeniza ruralistas por terra indígena

Para o governo, o voto de Moraes cria riscos aos povos indígenas e aos cofres públicos. A AGU avalia que a indenização obrigatória pode impedir demarcações, tornar o processo mais demorado e expor a União "a um gasto incalculável, em um ambiente de severas restrições de recursos no orçamento".

O governo tem buscado ministros do Supremo para tentar modular a proposta de Moraes. O advogado-geral da União, Jorge Messias, se encontrou com Cristiano Zanin e Cármen Lúcia e entregou a eles o documento com a posição do Executivo.

O placar atual no STF é de 2 votos a 1 contra o marco temporal. Moraes e Edson Fachin votaram contra a tese do marco, enquanto Nunes Marques foi a favor. Detalhes como a indenização só serão ajustados ao final do julgamento.

Estabelecer que a indenização ao ocupante será prévia à demarcação cria mais uma condição (que não está prevista na legislação) para o exercício de um dever estatal de demarcação, que já se encontra em mora [omissão] desde 1993, bem como gera um ônus financeiro ao Estado ainda não previsto no orçamento público.

Manifestação da AGU enviada ao STF

Planalto é contra marco temporal, mas projeto não é prioridade

Em paralelo ao STF, a tese do marco temporal tem avançado no Congresso. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados em maio, por 283 votos a 185, e já passou pela Comissão de Agricultura do Senado por 13 votos a 3, mas ainda não tem data para ser votada no plenário da Casa.