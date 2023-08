Bolsonarismo usa aborto e drogas para desviar foco de escândalo das joias

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) disse que a "nuvem de fumaça" aparece porque a oposição não tem argumentos contra as investigações.

A cada coisa que se apura, piora o cenário para o lado de Bolsonaro e [a ex-primeira-dama] Michelle.

Jandira Feghalli (PCdoB-RJ), deputada federal

Correia aponta que aborto, drogas e questões de gênero chegaram a ser citados na CPI do 8 de Janeiro, quando esses temas não têm relação com as apurações sobre os atos de vandalismo contra as sedes dos três Poderes.

Bolsonaristas negam cortina de fumaça

A oposição refuta a tese de cortina de fumaça e diz que o ressurgimento desses temas não é algo organizado. Parlamentares afirmam que eles tratam de bandeiras da base conservadora e que sempre estarão em seus discursos e posicionamentos.

Uma entrevista coletiva de mais de duas horas foi realizada na semana passada, por exemplo, com senadores e deputados se revezando em discursos.