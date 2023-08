Zanin se equilibra entre indígenas e ruralistas sobre marco temporal

Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), volta ao foco da esquerda hoje com a retomada do julgamento do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Pressionado por votos considerados conservadores, o ministro indicado por Lula (PT) se equilibra entre os interesses dos indígenas e os de ruralistas.

Governo vai a Zanin; ruralistas, também

Desde segunda-feira, Zanin se reuniu com diferentes interessados no julgamento. Do lado do governo, o ministro se encontrou na segunda (28) com o advogado-geral da União, Jorge Messias, e com a ministra Sônia Guajajara, dos Povos Originários, na manhã de ontem.