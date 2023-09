Retrocesso da PEC da Anistia e os desafios na representatividade

A medida é uma resposta à Justiça Eleitoral, que vem derrubando a chapa inteira de partidos descomprometidos com a igualdade de gênero, e que lançam candidaturas de mulheres fictícias e/ou fraudulentas apenas para garantir a viabilidade eleitoral de homens.

Com relação às pessoas negras, o retrocesso também é gritante. Embora sejam a maioria da população, não terão mais a garantia de proporcionalidade no recebimento dos recursos públicos de campanha fixada pelo TSE e pelo STF em sua jurisprudência, mas apenas 20% da verba disponível, no máximo, ainda que o percentual de candidaturas negras do partido seja maior.

Em resumo, a PEC 09 é um retrocesso lamentável, que enfraquece a democracia brasileira apostando num modelo excludente e homogêneo que nunca deu certo, afinal, o vigor do regime democrático representativo vem justamente da pluralidade e da diversidade na ocupação dos espaços de poder.

*Débora do Carmo Vicente é mestre em direito, servidora do TRE-RS, coordenadora da Comissão de Participação Feminina Institucional do TRE-RS e membro da Abradep (Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político) e Igade (Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral).

*Rafael Morgental Soares é mestre em direito, advogado, membro da Abradep e Igade.