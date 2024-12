Justiça nega liberdade a neonazista que matou 77 na Noruega em 2011

Um tribunal norueguês decidiu nesta quarta-feira que o assassino em massa Anders Behring Breivik não será libertado antecipadamente da prisão, negando um pedido do homem que matou 77 pessoas em 2011, segundo seu advogado.

O advogado Oeystein Storrvik afirmou que Breivik recorrerá da decisão. O tribunal não estava disponível para comentários em um primeiro momento.

Na pior atrocidade em tempos de paz do país nórdico, o neonazista antimuçulmano matou oito pessoas com um carro-bomba em Oslo, em 22 de julho de 2011, e outras 69 a tiros, a maioria adolescentes, em um acampamento de jovens do Partido Trabalhista na ilha de Utoeya.