Silêncio e omissão

Um relatório da ONU divulgado há poucos dias cita indícios de violência sexual contra mulheres durante o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro.

Importantes segmentos da vida política do Brasil, que tanto se orgulham de defender as mulheres e as minorias, passaram ao largo do tema. Certamente, porque a violência contra mulheres judias afronta certezas pré-estabelecidas pela cegueira ideológica atual.

Daqui para frente, que se dê o nome certo à bandeira empunhada por estes que se omitem: defesa dos "direitos de alguns humanos", os que convém à estratégia de encaixar fatos na narrativa pronta, em vez de construir as narrativas a partir dos fatos.