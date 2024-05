Regularizar título eleitoral é defender a democracia, e o prazo acaba hoje

Mas o que tem a ver o prazo final do alistamento eleitoral com as novelas televisivas e a própria história do Brasil?

Imagine que a política brasileira é aquela novela das oito que todo mundo comenta, mas ninguém admite que assiste. Historicamente, o povo brasileiro sempre foi mantido à margem das decisões importantes, como se estivessem apenas assistindo a um jogo sem poder decidir os rumos da partida. Esse distanciamento não é ao acaso; vem de longa data, refletindo o modo de exercer a política no Brasil nos períodos históricos anteriores, marcados por três modelos principais pré Constituição de 1988, primeiro uma monarquia colonizadora, seguida por uma república que se inicia militarizada, agrária e coronelista, e sucedida por duas longas ditaduras, fazendo da história política do Brasil se assemelhar a uma trama do Diretor Joao Emanuel Carlos, onde os personagens principais fazem de tudo para derrotarem e destruírem seus adversários, e assim manter ou ampliar o próprio poder.

Poderia-se dizer que a política do Brasil até a constituição de 1988 tem fortes influências do pensamento do cientista político Nicolau Maquiavel, na medida que seu conceito de política crivada na clássica obra medieval "O Príncipe" prevê que a política possui uma ética própria, cujo objetivo é sempre manter e ampliar o exercício do poder por quem o exerce, não havendo espaço para moral.

Desde os tempos do coronelismo- - tão bem retratados na célebre obra "Coronelismo, enxada e voto", do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e jornalista Victor Nunes Leal —, com seus "coronéis" que decidiam os rumos das cidades e vilas, até as eras de ditadura de Vargas e o regime militar, o povo brasileiro foi ensinado, erroneamente, que política é jogo de cartas marcadas.

Esses períodos ergueram uma verdadeira muralha entre os cidadãos e os representantes que exercem o poder emanado do povo, estabelecendo um cenário em que discutir política se tornava tão palatável quanto discutir a receita do jantar na mesa de um desconhecido.

Assim, surgiu o famoso mantra: "política não se discute". Mais que um simples ditado, ele se tornou um mecanismo de defesa. Afinal, em um país onde a política frequentemente se desdobrava em atos que mais pareciam traições de novela, manter distância parecia a opção mais segura para um povo muitas vezes alijado das políticas públicas do Estado. Mas, como em qualquer boa trama, há sempre espaço para reviravoltas e, quem sabe, para o público começar a torcer de novo e acreditar nos heróis da história.