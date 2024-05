O pior negacionismo

O governo Leite adotou muitas dessas agendas para atender o agronegócio. O governo reduziu o controle que detinha sobre atividades impactantes que teve, como uma das suas consequências, a perda de milhares de hectares de vegetação nativa em terrenos que teriam amortecido o impacto de enchentes. Até mesmo a proteção das áreas de preservação à beira de rios e represas foi afrouxada, permitindo a expansão de lavouras onde, antes, eram zonas de absorção de eventuais transbordamentos de rios. A pauta climática teima em mostrar que não, não é como as "outras agendas". Pior que no primeiro caso, essas "outras agendas", como o desmatamento, aumentaram as emissões nacionais em menos de 1%.

Nesse segundo grupo tem gente graúda do setor energético que diz que o país ficará pior se não continuar explorando, vendendo e queimando petróleo e seus derivados. Com isso, passam a ser os principais responsáveis pelas inundações no Sul e no Maranhão, pelas secas e inundações na Amazônia e pelas mortes nas encostas da região serrana do Rio de Janeiro e da serra do Mar, no norte paulista. Seus argumentos são tão variados quanto falhos.

Há os que simplesmente ignoram que vivemos numa emergência climática. É difícil crer que, pessoas esclarecidas que são, não saibam, e muito bem, o que está acontecendo. Seu discurso é como se vivessem em outro planeta, ou, pelo menos, em um onde o clima não tivesse mudado.

Falam que as receitas de petróleo e seus derivados serão aplicadas numa transição energética que nunca começa e não tem prazo para acabar. Que o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais "limpas" do mundo, ocultando o fato de que mais da metade dela ainda se baseia em combustíveis fósseis.

Também falam que o sistema elétrico exige uma estabilidade que, neste século, só existiu em curtos períodos de tempo. Para recordar as maiores instabilidades, basta ver o apagão de 2001-2, a falta de água em 2014-15, a interferência política em 2015-16, a crise hídrica e política de 2020-21.Sem falar na montanha russa dos preços do petróleo e do gás usado para tocar as tão amadas termelétricas.