Fontana di Trevi é reaberta após meses de limpeza e autoridades decidem limitar número de visitantes

Claudio Parisi Presicce, encarregado do patrimônio cultural do Conselho Municipal de Roma, disse que o trabalho nos monumentos municipais estava sendo realizado com o objetivo de "devolver a maioria deles à cidade antes do início do Jubileu" da Igreja Católica, que começa em 24 de dezembro.

Na Fontana de Trevi "o trabalho durou três meses, com um grande esforço conjunto que nos permitiu terminar tudo antes do previsto. Foi um trabalho meticuloso de limpeza, removendo elementos de degradação, ervas daninhas e incrustações de cal", acrescentou Presicce.

A cerimônia de reabertura no domingo foi realizada sob chuva fraca, na presença de centenas de turistas, muitos dos quais imitaram o prefeito jogando uma moeda na fonte. Tradicionalmente, os muitos turistas que visitam o monumento - entre 10.000 e 12.000 por dia até o momento - jogam moedas na fonte e, em condições normais, as autoridades recuperam aproximadamente € 10 mil (cerca de R$ 63 mil na cotação atual) por semana para a instituição de caridade Caritas.

(Com agências)