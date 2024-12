Putin se encontra com líder eslovaco antes de fim de contrato de transporte de gás pela Ucrânia

(Reuters) - O presidente russo Vladimir Putin se encontrou com o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico no Kremlin neste domingo, disse o apresentador de televisão russo Pavel Zarubin, no momento em que um contrato que permite o transporte de gás russo pela Ucrânia se aproxima do fim.

A Eslováquia depende do gás que passa pela Ucrânia e Fico criticou o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy por se recusar a estender o contrato, que expira no final do ano.

O porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov, mostrado em um vídeo postado na conta de Zarubin no aplicativo de mensagens Telegram, disse que as discussões certamente se concentrariam no trânsito de gás e na atual situação internacional.