A quarta dimensão

Talvez o Censo da Educação Superior, anunciado recentemente, possa dar algum cabimento a essa reflexão. Ao percorrermos as diversas dimensões lá contidas, iremos verificar basicamente os mesmos indicadores desde 2014, na tendência e no modelo de expansão da educação superior brasileira. Ou seja, uma realidade educacional que à revelia das transformações conjunturais dos ultimo dez ou vinte anos, é a mesma.

A taxa de desistência estudantil dos cursos superiores, acumulada em 2023, segue surpreendendo continuamente a nação como uma duradoura crise metabólica que alcança, há anos, índices de 59% em geral, sendo 53% nas públicas, 61% nas particulares e 66% na EAD (Educação a Distância). Perdas irreparáveis para qualquer regime que se queira adotar. Estudantes cotistas evadem menos e concluem o curso mais rápido.

Como paroxismos arteriais, o número de novas vagas oferecidas pelas instituições de educação superior continua hediondo e desencontrado ostensivamente da demanda e das razões de desenvolvimento do país. Foram oferecidas 24,7 milhões de vagas em 2023, que geraram ingressos de 4,9 milhões de pessoas, mantendo uma ociosidade de vagas de 80%, índice resistente a tratamentos. As instituições particulares ficaram com 4,4 milhões de matrículas e as publicas com 570 mil.

O crescente fértil da expansão na EAD continua representando 66% do total de novas matrículas, ou cerca de 3,3 milhões. A EAD alcançou mais de 4,9 milhões de matrículas num total de 9,9 milhões. Mesmo com essa expansão, continuamos com a metade de diplomados em cursos superiores do que a média dos países da OCDE. Uma patologia resistente a antibióticos. Com efeito, nessa última década ficamos encalhados entre 19% e 21% de jovens de 18 a 24 anos que ingressaram na educação superior.

Esse movimento também serve como barreira à inclusão à formação superior. Apenas 21% dos egressos do ensino médio público ingressaram na educação superior, contra 59% dos egressos do ensino médio particular. A ampliação das cotas e as ações de permanência de estudantes no ensino médio, como o Pé-de-Meia, são esforços do Ministro da Educação, em cooperação com o CNE (Conselho Nacional de Educação) e universidades públicas e se constituem na esperança de ingresso dos jovens de baixa renda, pretos, pardos e com deficiência na continuidade dos estudos.

Como nos ensina o instigante conto a Loteria da Babilônia, do escritor Argentino Jorge Luis Borges, a ausência de ganhos pode causar pesadas perdas. É o caso da regulação da educação superior. Para além de propor uma tutela normativa com baixo teor de significado às instituições de educação superior, a regulação orienta o processo de avaliação. Esse acaba por seguir padrões e desenvolver indicadores estritamente baseados na avaliação da norma e não do desempenho ou de qualquer tipo de impacto cabível a cursos superiores e instituições.