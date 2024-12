Autorizado por vereadores, Nunes prevê troca de diretores de escolas em SP

Resultados da educação preocupam em São Paulo. O programa de metas previa que as escolas do município atingissem nota 5,7 nos anos iniciais do ensino fundamental e 5,2 nos anos finais. O critério seria o Ideb. Porém, quatro anos depois, a rede tem nota 4,6 nos anos iniciais e anos finais, de acordo com a medição do Governo Federal.

Texto aprovado muda regras para professores

Escolha de turno e aulas deixam de ser prerrogativa dos professores. A decisão passa a ser do diretor da escola. A mudança foi alvo de críticas por parte da oposição, que teme que a nova regra seja usada para perseguir e punir docentes.

Contrato temporários de professores passam a ter prazo de quatro anos. Hoje, eles duram só um ano.

Profissionais poderão ser realocados para outras unidades na volta de licenças por problemas de saúde. A mudança torna possível que um professor nessa situação passe a trabalhar em uma unidade mais distante ou que não seja de sua preferência por outro motivo.