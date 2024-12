Nunes não repassa verba e pais fazem rifa contra 'calorão' em creche

Uma EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) da zona leste da capital paulista também teve suas ações de enfrentamento ao calor prejudicadas. O valor repassado pela prefeitura é quase 85% menor do que o esperado.

À Repórter Brasil, a diretora —que prefere não se identificar— afirmou que a instalação de ventiladores, aparelhos de ar condicionado, bebedouros de água gelada, brinquedão com água e grama no parquinho teve de ser cancelada. As EMEIs atendem crianças de até 5 anos e 11 meses.

"A redução do repasse impactou também outras demandas. A gente vai ter de começar o ano fazendo uma escolha de Sofia. Compramos material pedagógico ou fazemos o corte de mato? Pintamos as salas ou guardamos o dinheiro para eventualidades?", lamenta a diretora.

Com mais de 300 alunos, a escola é uma das 229 da rede municipal de São Paulo que apresentam temperaturas de superfície pelo menos 3,57ºC mais quentes do que as médias das temperaturas de superfície do perímetros urbano do município, segundo estudo recente do Instituto Alana.

Prefeitura diz já ter repassado R$ 370 milhões em 2024

As escolas municipais da capital paulista recebem boa parte de seus recursos da SME (Secretaria Municipal de Educação) por meio do PTRF (Programa de Transferência de Recursos Financeiros). Com essa verba, custeiam projetos e iniciativas pedagógicas e fazem manutenções e pequenos reparos. Medidas estruturais são atribuição da prefeitura.