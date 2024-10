Disputa à Prefeitura de Belém não é entre candidatos, mas oligarquias

Além disso, sua candidatura também é um esforço para consolidar o poder da sua família. Sua vice, Tatiane Coelho, é casada com seu filho, Rogério Barra, deputado estadual. Uma possível vitória seria a consolidação de uma oligarquia familiar que rivalizaria com os Barbalhos, família do governador do estado, Helder Barbalho.

Igor Normando, por outro lado, é primo do governador. Sua candidatura representa a continuidade do modelo político familiar que domina o Pará há décadas. Com parentes em diversas esferas do governo, incluindo a mãe - deputada federal - e o irmão - ministro das Cidades do governo federal -, Igor se apresenta como a face jovem do barbalhismo.

Mas suas propostas seguem a mesma linha neoliberal populista que caracteriza os governos da família desde a época de Jader Barbalho, ex-governador e pai de Helder.

Enquanto Éder Mauro tenta estruturar uma dinastia política para desafiar os Barbalhos, Igor busca manter o controle da capital sob a influência familiar já consolidada no estado.

Nas pesquisas recentes, Igor Normando aparece com vantagem de 10 pontos percentuais. A diferença não é enorme, o que indica que a disputa pode ser decidida nos detalhes.

O futuro da esquerda em Belém

Essa é mais uma eleição em Belém em que a esquerda não está na disputa. É o 11º pleito desde a redemocratização do país. Desde então, apenas três eleições foram vencidas por partidos de esquerda na cidade, todas pelo atual prefeito Edmilson Rodrigues - foram duas vitórias pelo PT e a última pelo PSOL.