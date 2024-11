Proibição de celulares nas escolas: vamos ver além?

Em maio deste ano, uma análise feita partir de dados da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) do SUS, do PISA e IBGE, mostrou que os registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos pela primeira vez no Brasil. Houve também uma queda no senso de pertencimento escolar. No início do século, 91,4% das crianças brasileiras diziam fazer amigos com facilidade na escola. Esse número caiu para 86,3% em 2012, e para 69,6% em 2022. Isso é resultado do uso de celular no recreio? Ou será que tem a ver com uma mudança social mais ampla, que fez com que meninos e meninas passassem os seus dias trancados em quartos, ligados a jogos, mídias sociais e séries no streaming? A restrição do celular no recreio contribui para resolver esse segundo problema? Pode ser que sim, pode ser que não. De quais outras formas a escola pode enfrentar esses desafios?

Em meio às novas propostas de legislação com restrições, não podemos esquecer que a escola é uma parte especialmente importante da conversa e da solução para os desafios relativos à garantia de direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital. A hora é oportuna para ampliar o debate. Só assim teremos decisões certeiras e de longo prazo.

*Victor Vicente é head de educação midiática do Instituto Felipe Neto (IFN) e coordenador de educação e difusão do conhecimento do Brazilian Institute of Data Science - BI0S, sediado na Unicamp. Ele é doutorando na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP) e pesquisador visitante no centro CARISM, sediado na Université Paris-Panthéon-Assas.

**Camilo Coelho é o idealizador, co-criador e atualmente ocupa o cargo de diretor do Instituto Felipe Neto (IFN).