Impedido de receber título, Lula improvisa ato com trio em porta de universidade

Divulgação/Ricardo Stuckert Lula chega ao carro da som na entrada Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Sem conseguir derrubar na Justiça a liminar que suspendeu a entrega do título doutor honoris causa pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a comitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) improvisou um ato na porta da instituição, nesta sexta-feira (18), com um trio elétrico.

Ao lado do reitor Silvio Luiz Soglia e de diversos aliados, Lula discursou para um público de cerca de 1.500 pessoas integrantes da comunidade acadêmica, militantes de movimentos sociais e simpatizantes. O petista iniciou nesta quinta (17) visita a 25 municípios nos nove Estados do Nordeste, num evento batizado de "Caravana da Esperança".

"Muito me entristece não ter recebido meu título. Sou agradecido ao conselho universitário, mas fiquei sabendo de uma história de uma menina que tirou o seu diploma, e, quando ela tirar o diploma de doutorado, esse será meu título", disse. "Mas eu virei aqui pela quinta vez receber o meu título. Ou, se eu não puder, quem sabe vocês não vão para São Paulo me entregar", completou.

Lula ainda lembrou dos 28 títulos que recebeu após deixar a Presidência, em 2011.

"Talvez tenha sido o único presidente que não teve diploma. Mas eu sou o que tem mais títulos de doutor honoris causa na história do Brasil. Eu nunca aceitei enquanto fui presidente porque eu queria saber se o título que foi dado era porque reconhecia meu trabalho ou porque estavam dando a um presidente", afirmou.

O ex-presidente ainda foi defendido por aliados, que criticaram a decisão judicial. "Esse ato aqui é muito simbólico e forte contra esse ato de mesquinharia. Não vale nem citar o nome de pessoas que nada fizeram por nosso povo", disse a senadora Lídice da Mata (PSB-BA).

Sem tempo para recurso

Havia a expectativa de que a decisão fosse derrubada pelo TRF da 1° Região, mas segundo a reitoria da universidade, a AGU (Advocacia Geral da União) não conseguiu responder tempo para garantir a cerimônia, marcada inicialmente às 10h.

Às 10h32, porém, a universidade informou que cancelava em definitivo o ato por conta da decisão judicial, mas afirmou que seguirá com o propósito de entregar o título em reconhecimento à expansão universitária sem seu governo. "A decisão judicial do processo 1003536-35.2017.4.01.3300 fere a autonomia universitária, consagrada na Constituição Federal", diz o comunicado.

Ainda em Cruz das Almas Lula participa do Festival da Juventude, onde deve conversar com estudantes. À noite, tem ato ainda na Bahia, em São Francisco do Conde.