MPF pede cassação de Castro e de seu vice após reportagens do UOL

A Procuradoria Eleitoral do Ministério Público Federal pediu nesta segunda-feira (6) a cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), seu vice, Thiago Pampolha (MDB), e do presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Rodrigo Bacellar (União Brasil). A medida foi motivada por duas séries de reportagens do UOL que revelaram os escândalos dos cargos e folhas de pagamento secretos da Ceperj e da Uerj.

O que aconteceu

A procuradoria pediu ainda a inelegibilidade de Castro e Bacellar por oito anos, a partir das eleições de 2022. Na decisão, à qual o UOL teve acesso, consta que foi pedida a inelegibilidade por oito anos de outros seis investigados, com exceção do vice Thiago Pampolha. São eles: o deputado estadual Leonardo Vieira Mendes; os deputados federais Áureo Ribeiro e Max Lemos; do secretário do governo, Bernardo Rossi; e de outros dois políticos suplentes, Gutemberg de Paula Fonseca e Marcos Venissius da Silva Barbosa.

A exceção no rol de potenciais inelegíveis é o atual vice-governador Thiago Pampolha. Ele aderiu à chapa majoritária em fase avançada dos projetos a serviço das irregularidades eleitorais. Bruno Calfat, advogado de Pampolha, afirmou que a manifestação do MPF ratifica as razões de defesa apresentada pelo vice-governador.