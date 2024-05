Múcio critica politização da crise no RS: 'Tirando proveito político'

O Ministério da Defesa já enviou quase mil militares em apoio às ações no Rio Grande do Sul. De acordo com o balanço mais recente, divulgado no site da pasta na sexta-feira (3), a atuação ocorre em 25 municípios, onde também estão sendo empregadas nove aeronaves, 98 embarcações e 70 viaturas.

No domingo (5), o presidente Lula afirmou que não haverá impedimento da burocracia para que o poder público adote medidas para ajudar na recuperação do Rio Grande do Sul. A fala aconteceu após o governador Eduardo Leite (PSDB) eclamar da dívida pública do Estado com a União.

Mais cedo, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), disse que a burocracia para a distribuição de verbas federais é um empecilho que custa vidas.

Força Nacional

Agentes da Força Nacional chegaram ao Rio Grande do Sul na manhã desta segunda para auxiliar no resgate aos desabrigados.

Foram encaminhados 116 agentes: 40 são policiais militares, 60 bombeiros e 16 policiais civis e peritos, conforme o Ministério da Justiça.