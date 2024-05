Como fugir do golpe do Pix da enchente no RS (governador explicou mal)

Mas não é bem assim. O destinatário da doação que aparece no recibo do PIX é: "Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul".

Cheguei a pensar, pelo que havia dito o governador, que "SOS Rio Grande do Sul" seria a chave para envio do PIX. Mas, ao digitar essa suposta chave no aplicativo do meu banco, deu: "chave não encontrada".

Acessei então o site do programa SOS Rio Grande do Sul no seguinte endereço: https://www.estado.rs.gov.br/pix-do-sos-rio-grande-do-sul-ja-arrecadou-r-38-2-milhoes. Lá tem um QR-Code que acabei usando. Deu certo!

Portanto, quem tiver interesse em fazer a doação e fugir de eventuais golpes, sugiro que use este QR-Code ou a seguinte chave: 92.958.800/0001-38

Mas foi absolutamente correto o primeiro aviso do governador de que colocava uma chave Pix para doações: https://www.instagram.com/reel/C6ehMIuLH9W/?igsh=dGgwMG92dzkxNWR5