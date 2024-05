Filha de Michelle Bolsonaro oferece conta bancária e pede Pix para o RS

Ela compartilhou uma lista com 16 pontos de coleta, na capital federal, de itens como cestas básicas, material de limpeza, roupas de cama e ração para animais, na capital federal. Letícia disse que quem não conseguir ir até esses locais pode entrar em contato com ela.

"Quem preferir e puder fazer a doação em dinheiro, me coloco à disposição para comprar o que for preciso". disse a enteada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Letícia compartilhou ontem, na mesma publicação, a própria chave Pix e o banco onde está sua conta. Ela pediu que os doadores incluam a "descrição: Doação Rio Grande do Sul".

Letícia Firmo, filha mais velha de Michelle Bolsonaro, pediu para seus seguidores doarem para as vítimas das fortes chuvas do Rio Grande do Sul. Imagem: Reprodução/Instagram @lefirmo_

O UOL tentou contato com Letícia Firmo pelo Instagram e por intermédio do assessor de Michelle, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Desde 14 de abril de 2023, Letícia Firmo ocupa um cargo comissionado na Secretaria Executiva de Articulação Nacional, do governo de Santa Catarina, em Brasília. Ela é assistente de gabinete, com salário mensal de R$ 13,3 mil, segundo o Portal da Transparência do Estado.