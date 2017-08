Antes mesmo de criá-lo, Câmara tira regra que poderia dar R$ 3,6 bi a fundo partidário

Pedro Ladeira/Folhapress 23.ago.2017 - Plenário da Câmara dos Deputados durante votação da proposta de reforma política, sob a presidência de Rodrigo Maia (DEM-RJ)

A Câmara dos Deputados decidiu na noite desta quarta-feira (23) fatiar o texto-base da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 77/03, da reforma política, e começou a colocar em votação separadamente os pontos do projeto. A estratégia, negociada desde ontem entre o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e os líderes das bancadas, foi fazer o parcelamento para que o projeto não fosse rejeitado integralmente.

Com a decisão, o primeiro ponto a ser colocado em votação foi a vinculação do fundo público de financiamento de campanhas eleitorais às receitas tributárias do governo federal. E os deputados decidiram por 441 votos a 1 não vincular o fundo à receita da União.

Da forma como foi aprovado na comissão especial que discutiu a proposta de reforma política nos últimos meses, o texto da PEC 77/2003 estabelecia a criação do "Fundo Especial de Financiamento da Democracia", que seria abastecido por 0,5% da receita líquida do país apurada nos 12 meses anteriores.

Para a eleição do ano que vem, por exemplo, o valor do fundo, a partir da renda somada entre junho de 2016 e junho de 2017, seria de aproximadamente R$ 3,6 bilhões.

A ideia do relator da proposta, deputado Vicente Candido (PT-SP) é que, ao invés de ter o percentual pré-determinado na Constituição, o montante destinado ao fundo seja definido na Lei Orçamentária, pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso, no ano anterior a cada eleição.

Deputados que se manifestaram contra a vinculação alertaram, porém, que a retirada do item não significa que o valor não será ainda maior. O fundo com dinheiro público foi chamado de "obsceno" no plenário.

Curiosamente, a decisão sobre a fonte de receita do fundo foi tomada antes mesmo de a criação dele ser aprovada. Este será o terceiro ponto do projeto a ser votado, ainda sem data, já que a sessão de hoje foi encerrada. Em outro dia, os deputados também votarão mudanças no sistema eleitoral, com a possível criação do voto "distritão".

A expectativa é que a votação da reforma política só seja retomada na semana que vem, já que às quintas-feiras normalmente não há quórum para a apreciação de PECs, que exigem votos de 60% dos 513 parlamentares.

O item foi o primeiro a ser apreciado nesta quarta-feira no primeiro turno da votação fatiada da PEC, cujos rito e ordem foram definidos após um acordo de líderes e consulta ao plenário via requerimento proposto pelo PP. Por conta da repercussão negativa do valor do fundo, houve consenso de que esse deveria ser o primeiro ponto votado pelos deputados.

A apreciação da PEC havia sido pautada para o plenário e adiada duas vezes --ontem e na quarta-feira da semana passada-- por falta de consenso sobre as principais propostas do texto.

Na votação fatiada determinada pelo plenário, o próximo item votado será o sistema eleitoral. Os deputados vão decidir se instituem o modelo conhecido como "distritão" nas eleições de 2018 e 2020 e do distrital misto a partir de 2022.

Por se tratar de uma proposta de Emenda à Constituição, a matéria precisa ser aprovada por dois terços dos deputados (308) e dos senadores (54), em dois turnos na Câmara e em dois turnos no Senado, para entrar em vigor. Caso haja qualquer mudança no texto durante essa tramitação, o processo é reiniciado.

Para que as mudanças passem a valer já nas eleições do ano que vem, todo o processo precisa ser encerrado no Legislativo até a primeira semana de outubro, em acordo com o princípio da anualidade. O tema é tratado hoje como prioridade no Congresso.

Outros projetos de reforma

Além da PEC 77/03, também estão em tramitação na Câmara outros dois textos de reforma política. Também sob relatoria de Vicente Candido, um projeto de lei dispõe sobre assuntos como a regulamentação da distribuição do fundo público proposto na PEC e outras normas infraconstitucionais, como as regras para propaganda eleitoral, por exemplo. A votação do relatório de Candido estava marcada para esta quarta (23) na Comissão Especial de Reforma Política, mas a sessão foi encerrada quando o plenário começou a distutir a PEC 77/03. Assim, a votação na comissão deve ser retomada na terça que vem.

Já o texto-base da PEC 282/16, que foi proposto pelos senadores Ricardo Ferraço (PSDB-ES) e Aécio Neves (PSDB-MG), está sob relatoria da deputada Shéridan (PSDB-RR), foi aprovado em comissão na tarde desta quarta e também deverá ir a plenário na próxima semana. O relatório propõe o fim das coligações e a criação da cláusula de barreira --ou de desempenho-- dos partidos.