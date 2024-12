Lula lamenta mortes após acidente em Minas Gerais: 'Governo à disposição'

Busca por sobreviventes. A PRF informou que dos 38 mortos contabilizados, 25 estão totalmente carbonizados. Segundo a corporação, 37 pessoas morreram no local e uma morreu após socorro médico. "Nossas equipes estão percorrendo os hospitais da região em busca de sobreviventes. Não sabemos ainda quantos desembarcaram antes do acidente", informaram, em nota no início da tarde.

No total, 48 pessoas estiveram envolvidas no acidente. O ônibus pertencia à empresa Emtram e saiu de São Paulo com destino a Elísio Medrado (BA), mas havia passageiros com destino a Santa Inês (BA) e Vitória da Conquista (BA). Os três ocupantes do carro foram socorridos com lesões graves. O motorista da carreta fugiu do local.

Ônibus tinha 44 passageiros registrados. Dos 44 passageiros, 21 iriam a Vitória da Conquista, 12 para Santa Inês e 11 para Elísio Medrado, a parada final. Todos embarcaram em São Paulo, no Terminal do Tietê.

Acidente pode ter sido causado por bloco de granito, diz PRF. Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal indicam que um grande bloco de granito possivelmente se desprendeu da carroceria de uma carreta e atingiu um ônibus que trafegava no sentido contrário da rodovia.

Governadores também se manifestaram

São Paulo e Minas em contato. Os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de São Paulo, Tarcísio Freitas, anunciaram a mobilização das forças de segurança para o socorro às vítimas do acidente.