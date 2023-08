Ex-deputado é acusado de agredir esposa no carro na frente do filho em MT

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram a vítima com um sangramento no rosto. Mas a reportagem optou por não divulgar o registro para preservar a vítima, que estava com o filho no momento das agressões.

O casal foi levado à delegacia, mas Baiano Filho foi liberado porque a esposa não quis denunciá-lo. Ela não quis fazer exame de corpo de delito.

O ex-parlamentar disse aos policiais que teve um desentendimento com a esposa por motivo fútil ao retornar de uma festa. Ele foi procurado pelo UOL, mas não se manifestou.