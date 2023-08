Salles vira réu por norma polêmica que provocou saída do governo Bolsonaro

A Justiça Federal no Pará aceitou nesta segunda-feira (28) uma denúncia contra o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP). Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal de ter afrouxado regras para exportação de madeira quando era ministro do Meio Ambiente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

O MPF denunciou Salles e mais 21 pessoas por uma mudança de regras no Ibama, em fevereiro de 2020, que permitiu a exportação ilegal de madeira. À época, a chefia do Ibama no Pará legalizou de forma retroativa cinco contêineres de madeira que já haviam chegado aos países compradores sem autorização do órgão.