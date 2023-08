Conselho de Ética abre processos contra 7 deputados do PT, PL e PSOL

Glauber Braga (PSOL-RJ)

O PL acusa Braga de quebra de decoro por ter ofendido Eduardo Bolsonaro durante reunião na Comissão de Relações Exteriores. "Se Maduro tivesse chegado no aeroporto com um carregamento de joias, eles [a extrema direita] iriam adorar", disse Braga ao deputado do PL.

O parlamentar chamou de "absurdo" a denúncia do que chamou de "enfrentamento de natureza política". "Para mim, isso é mais uma tentativa de colocar no Conselho de Ética parlamentares de esquerda para equilibrar um jogo com uma falsa simetria, já que existia uma grande pressão social, essa, sim, injusta pela responsabilização de deputados de extrema-direita que estão associados a práticas golpistas", afirmou ao UOL.

Abilio Brunini (PL-MT)

Abilio é acusado de transfobia contra a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) em reunião da CPMI do 8 de Janeiro. As acusações foram corroboradas por outros parlamentares durante a reunião.

O presidente da CPMI, deputado Arthur Oliveira Maia (União Brasil-BA), pediu que as filmagens fossem enviadas à polícia legislativa para apuração.