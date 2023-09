Lula revoga projeto de Damares contra abuso no Marajó após criar outro

A gestão Lula afirma que a política foi utilizada para a exploração de riquezas naturais e para atender a interesses estrangeiros, sem benefício ou participação social da população local.

O UOL entrou em contato com a assessoria de imprensa de Damares. Em caso de manifestação, esse texto será atualizado.

Lançada durante o governo de Jair Bolsonaro, a iniciativa foi marcada por controvérsias. Em 2020, a então ministra afirmou que procurava soluções para denúncias de mutilação e tráfico de crianças para exploração sexual.

Durante um culto em Goiânia (GO), em 2020, Damares afirmou que as crianças são traficadas e têm seus dentes "arrancados pra elas não morderem na hora do sexo oral". As declarações chocaram a opinião pública e autoridades cobraram explicações. Documentos apresentados pela senadora ao Estadão não comprovaram a veracidade das denúncias.

Governo Lula criou programa substituto

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou no dia 18 de maio o programa Cidadania Marajó para enfrentar a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes no arquipélago de Marajó, no Pará.