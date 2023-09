Time lista Duda Salabert, Erika Hilton e Txai Suruí como líderes influentes

A revista lembra que as deputadas são as primeiras parlamentares transexuais eleitas no Congresso em um país "onde indivíduos transexuais enfrentam um elevado risco de violência". Nas eleições de 2022, Duda foi votar com colete à prova de balas.

A publicação ressalta que Duda Salabert está em negociações para concorrer à prefeitura de Belo Horizonte nas eleições de 2024. Nas redes sociais, a parlamentar diz que continua na luta "para que as próximas gerações possam encontrar um mundo com mais poesia, mais respeito, mais meio ambiente, mais educação, mais dignidade".

A revista Time me reconheceu hoje como uma das 100 pessoas no mundo capazes de transformar a próxima geração de líderes.



Ser uma Travesti no Brasil significa ter uma expectativa de vida muito menor do que a média. Significa ter a prostituição, na maioria dos casos, forma única? pic.twitter.com/cGddxqU3BB -- Duda Salabert (@DudaSalabert) September 13, 2023

Erika Hilton também comemorou que está na lista da Time pela segunda vez. "É uma honra e uma responsabilidade fazer parte desse novo imaginário que representa a mudança na sociedade e na representação política".