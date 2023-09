Em encontro com Zema, papa diz que mineiros são contra a guerra; veja

No breve encontro na Praça São Pedro, o pontífice disse que "os mineiros lutam para não entrar em guerra, mas quando começam a guerra, lutam para terminá-la, porque não a querem". Zema respondeu: "Somos assim. Lutamos por liberdade assim como está escrito na nossa bandeira".

Em missão oficial pela Itália desde 5 de setembro, o governador de Minas Gerais acompanhou a missa no Vaticano, celebrada pelo próprio papa, que apareceu de cadeira de rodas.