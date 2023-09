Maconha com adesivo de Lula: AGU pede remoção imediata de post de Derrite

O documento "ressalta o caráter político das postagens" e adverte que, "em caso de não cumprimento do pedido, a AGU adotará as medidas judiciais cabíveis para reparar o ato e responsabilizar o agente público pela conduta", diz nota do órgão.

A bancada petista na Assembleia Legislativa de São Paulo emitiu uma nota de repúdio à publicação de Guilherme Derrite. Segundo os parlamentares, as imagens são "de cunho político, ideológico e difamatório, em evidente tentativa de associar uma ação criminosa à imagem do presidente da República".

O post de Derrite diz que "um casal foi preso em Euclides da Cunha Paulista trazendo grande quantidade de maconha de Ponta Porã (MS) a São Paulo. Policiais militares perceberam a atitude suspeita, deram ordem de parada e o casal tentou fugir, até atolar em uma estrada de terra e ser preso".

Sem mencionar Lula, o secretário de Segurança Pública encerra texto dando parabéns aos policiais: "Continuamos nosso trabalho para demonstrar que em São Paulo o crime não compensa".

O UOL tenta contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Leia íntegra da nota da AGU