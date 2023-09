Ao lado de Lira, Lula pressiona Congresso por PL de 'combustível do futuro'

A proposta foi lançada hoje no Palácio do Planalto com a presença de Lira. Rouco, Lula não leu o discurso preparado, mas passou recado ao presidente da Casa. " Lira, eu espero que o Congresso, o mais rapidamente, aprove isso para o Brasil sair da pequenez e entrar em uma atitude de grandeza ", disse.

O governo avalia que "energia verde" não é exatamente uma prioridade do Parlamento, mas argumenta que os projetos têm, também, viés desenvolvimentista. "O objetivo de todos nós é tirar o Brasil de ser eternamente um país em desenvolvimento, e finalmente se transformar em um país desenvolvido, um país rico, um país grande, economicamente e socialmente", afirmou o presidente.

O Brasil vai se tornar o grande produtor de combustíveis renováveis. [...] Se a gente quer, de fato, se transformar em uma nação rica e soberana, essa transição energética é uma oportunidade fundamental para o Brasil.

Lula

À imprensa o ministro Alexandre Silveira (MME) argumentou que é um passo rumo à energia verde, mas garantiu que isso não coloca o governo contrário à extração de petróleo na foz do Amazonas. "O petróleo é uma necessidade inclusive para financiar a transição energética", argumentou.

Infelizmente, o mundo ainda é dependente de combustíveis -- petróleo e gás -- para gerar emprego, reindustrializar o país, para dar segurança energética, elétrica. Queremos sair dessa dependência em breve, com as tecnologias em bateria, de armazenamento. Num futuro breve, nós esperamos que tenha custo-benefício para o consumidor as fontes hoje instáveis, eólica e solar, [para] armazenarem energia e se tornarem fontes seguras.

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

No discurso, Lula também cobrou países ricos e lembrou que o tema será discutido em breve no exterior. Em novembro, ele vai à COP28, principal conferência global sobre o clima, nos Emirados Árabes, e prometeu ir à Alemanha também debater o assunto.