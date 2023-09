Alerj dá calote de R$ 20 mi para reconstruir Museu Nacional, que pegou fogo

O Museu é um equipamento cultural fundamental para a memória da cultura brasileira e está sediado no nosso estado, sendo, portanto, também uma responsabilidade nossa. Vou procurar a mesa diretora da Alerj para reabrir o diálogo com a direção do museu no sentido de viabilizar essa ajuda de 20 milhões do Fundo Especial do Parlamento Fluminense.

Verônica Lima (PT-RJ), deputada estadual, em nota enviada ao UOL

A doação seria feita com dinheiro do Fundo Especial do Parlamento Fluminense. Pelo combinado, os recursos seriam transferidos para UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), entidade da qual o Museu Nacional é uma das unidades de ensino. Àquela altura, a expectativa era de que o espaço reabrisse em 2022.

Alerj rebate e afirma que museu "não cumpriu exigências" para doação. Segundo a assembleia, a instituição "queria receber a doação por meio da Associação dos Amigos do Museu Nacional, o que não é possível". "Legalmente o repasse deve ser feito ao órgão público responsável pelo prédio histórico, no caso, a UFRJ", afirmou a Alerj.

Questionado, o Museu Nacional explicou que transferência para associação foi "solução de comum acordo". Conforme a instituição, a Alerj não poderia fazer repasse à UFRJ em 2019 por conta de teto de gastos. Como o teto de gastos deixou de valer, o museu informa que se dispõe a receber hoje, por meio da universidade.

Todo estado brasileiro gostaria de ter um Museu Nacional. Quando reabrirmos, a expectativa é receber 1 milhão de visitantes só no primeiro ano. O que apresentamos aqui tem interesse diferenciado, por abordar temas como biodiversidade, história e muito mais.

Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional

Deputada deve se reunir com presidente da Alerj nos próximos dias para tentar liberar o dinheiro. Elika Takimoto (PT) informou que buscará "avançar na tratativa do repasse de recursos para obras de reconstrução do Museu Nacional" em encontro com Rodrigo Bacellar (PL). "Acredito que avançaremos na pauta", disse ela.