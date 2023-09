Lula diz que Brasil luta contra aquecimento global e cobra países ricos

O presidente, no meio do discurso, voltou a cobrar os países ricos dizendo que será necessário insistir para que as nações cumpram seus compromissos com o meio ambiente.

Vamos promover a industrialização sustentável, investimento em energias renováveis, na bioeconomia e na agricultura de baixo carbono. Faremos isso sem esquecer que não temos a mesma dívida histórica dos países ricos pelo aquecimento global. Presidente Lula, em discurso no G77+China

No caminho entre a COP-28 em Dubai e a COP-30 na cidade de Belém no estado do Pará será necessário insistir na implementação dos compromissos nunca cumpridos pelos países ricos.

O evento

O grupo criado em 1964, com 77 países-membro, foi ampliado e atualmente é composto por 134 nações em desenvolvimento da Ásia, África e América Latina. A união do bloco com a China ocorreu nos anos 1990.

Em Havana, Lula se reunirá com o presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel. É a primeira viagem oficial de um mandatário brasileiro ao país caribenho em nove anos. A última foi em 2014, quando a ex-presidente Dilma Rousseff esteve em Havana.