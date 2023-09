Lula chega a NY para participar de assembleia da ONU e reunião com Biden

Passagem por Cuba

Antes de seguir para Nova York, Lula participou no sábado (16) de uma reunião do G77+China, em Havana. Durante o evento, Lula mencionou que o embargo econômico dos EUA contra Cuba é "ilegal".

O que aconteceu no G77

, que tem como tema "Desafios Atuais do Desenvolvimento: Papel da Ciência, Tecnologia e Inovação". O presidente, no meio do discurso, voltou a cobrar os países ricos dizendo que será necessário insistir para que as nações cumpram seus compromissos com o meio ambiente.

Vamos promover a industrialização sustentável, investimento em energias renováveis, na bioeconomia e na agricultura de baixo carbono. Faremos isso sem esquecer que não temos a mesma dívida histórica dos países ricos pelo aquecimento global. Presidente Lula, em discurso no G77+China