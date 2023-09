Marco temporal derrubado é vitória, mas 'jabutis' preocupam, diz Apib

O coordenador da Apib (Articulação dos Povos Indígenas), Kleber Karipuna, comemorou a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que derrubou, por nove votos a dois, o marco temporal para demarcação de terras indígenas, mas disse que há ainda pontos de alerta.

Comemoramos hoje porque é uma vitória derrotar o marco temporal. Mas seguimos preocupados com as outras movimentações, os possíveis fechamentos para esse grande acórdão, principalmente relacionadas à questão da indenização.

"Hoje vamos seguir nessa linha de comemoração da derrota do marco temporal, mas já pensando nas estratégias políticas e jurídicas de incidência contra esses 'jabutis' colocados dentro do processo da repercussão geral do marco temporal", completou.