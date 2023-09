General Tomás diz que tropas da Marinha para golpe seria 'aventura maluca'

Apesar de Garnier, Tomás Paiva destacou a posição do então comandante do Exército, general Freire Gomes, que refletiu "a posição" do Alto Comando. "Sempre firme na legalidade, na institucionalidade, contra qualquer saída fora da Constituição e das leis".

Ele espera a conclusão das investigações da Polícia Federal e do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a tentativa de golpe e a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, para "virar a página", com "punição dos responsáveis e a distinção entre erros individuais e a instituição". "Estou doido para virar essa página, para que possamos fazer o que temos da fazer".

General admite preocupação em "afastar a percepção e o temor de parte da sociedade de que as Forças Armadas estariam envolvidas em tentativas de golpe" e que o Exército tem pressa para o desfecho das investigações.

Quanto ao 8 de janeiro, Tomás Paiva analisa que foi um "ponto fora da curva" e o "erro do Exército foi a letargia na invasão do Palácio do Planalto e as manifestações em frente aos quarteis", mas que, em Minas Gerais e no Pará, a ordem de desmobilização dada pela Justiça foi cumprida.