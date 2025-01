Moraes solta homem em situação de rua preso há mais de um ano por 8/1

O réu afirmou que foi ao QG bolsonarista em busca de comida. A DPU (Defensoria Pública da União), que representa Figueiredo, afirmou que ele "é andarilho", não tem endereço fixo e tira renda de pequenos serviços. Ao ser interrogado, ele disse que foi ao acampamento, no dia 6 de janeiro, "por ser oferecida alimentação gratuita". Ele afirmou ainda que tentou deixar o QG após os atos de 8/1, "mas foi impedido pelos militares".

Moraes negou a soltura quatro vezes antes de aceitá-la. Após a prisão, em novembro de 2023, a DPU pediu a liberdade de Figueiredo em dezembro daquele ano e novamente em maio, agosto e novembro de 2024. Segundo o processo, o réu teria se mudado para Santa Catarina sem manter contato com a Justiça, uma exigência que Moraes fez a todos os acusados pelo 8/1 que foram soltos.