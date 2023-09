BNDES libera verba, e Tarcísio projeta leilão de trem para Campinas em 2024

Além do serviço expresso São Paulo-Campinas, trem ligará a capital às cidades de Francisco Morato e Jundiaí. A linha entre São Paulo e Francisco Morato será atendida por um serviço parador com 57 quilômetros de extensão. Já a linha entre Francisco Morato e Jundiaí terá 44 quilômetros e também deve operar com serviço parador.

BNDES também liberou R$ 3,6 bilhões para a extensão da Linha 2 Verde do metrô na capital e para a compra de 44 trens. O ramal que atualmente interliga as estações Vila Madalena e Vila Prudente deve ganhar 8,2 quilômetros e oito estações e chegar até a Penha. Os trens comprados pelo banco para linha serão produzidos no Brasil.

A gente deve fazer os leilões do trem São Paulo-Campinas e do túnel Santos-Guarujá no primeiro semestre de 2024, e já há estudos em andamento sobre as ligações ferroviárias entre São Paulo e Sorocaba e São Paulo e São José dos Campos

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo

O contrato com o governo estadual será assinado na presença do presidente Lula.

Novo programa para abrir empresa em SP

Facilita SP quer reduzir de dois dias para oito horas o tempo para abrir e fechar empresa em São Paulo. O programa foi lançado hoje e será implementado nos próximos dois anos.