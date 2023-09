Lula nega angústia e descarta raça e gênero como critérios para STF

As declarações do presidente foram dadas em conversa com a imprensa no Palácio Itamaraty, após receber a visita do primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh. Ele usou máscara durante parte da entrevista, por recomendação médica.

Eu vejo uma angústia que eu não tenho. Sou eu que tenho que escolher. No momento que eu achar que é importante escolher, eu vou escolher. Eu vou escolher o ministro da Suprema Corte, eu vou escolher o procurador-geral.

Lula

Escolha para PGR também 'sem pressa'

O presidente descartou ainda que a escolha para o novo PGR (procurador-geral da República) saia antes da sua cirurgia, marcada para a próxima sexta (29). Augusto Aras, atual PGR, se aposenta amanhã (26) e não deverá ser reconduzido ao cargo. "Tem que ouvir muita gente. Vocês sabem que sempre tem gente dando conselho", completou.