Assessora demitida: Anielle não teve saída e foi correta, diz Jandira

Na avaliação da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), a ministra Anielle Franco agiu corretamente ao exonerar a assessora Marcelle Decothé do cargo de chefe da assessoria especial do Ministério da Igualdade Racial.

A ex-assessora fez publicações em sua conta pessoal no Instagram, onde afirmou que os são-paulinos são uma "torcida branca que não canta, descendente de europeu safade... Pior tudo de pauliste (sic)".