Câmara arquiva ação contra deputado do PCdoB por importunação sexual

O PL apresentou em abril uma representação acusando o deputado de quebra de decoro parlamentar por importunar sexualmente a colega durante sessão da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.

Durante a sessão, Jerry pediu desculpas à deputada: "Posso ter tido ali, deputada Zanatta, uma abordagem que poderia ter sido feita com mais cuidado. (...) Contudo, se este fato, à deputada, representou algum desconforto, problema algum eu tenho problema de pedir desculpa à senhora", disse o parlamentar.

"Quero reafirmar com muita tranquilidade, de que naquela tarde não houve cometimento de nada que possa caracterizar assédio, importunação sexual ou violência política de gênero", afirmou o deputado.

Julia Zanatta, manteve as acusações e reclamou das justificativas do colega, que afirmou à época que defendia a deputada Lídice da Mata (PSB-BA): "O meu mandato pode ser desrespeitado com falas do Márcio Jerry, dizendo que eu que sou criminosa. Cadê a história de 'não revitimizar as vítimas'? O PCdoB inteiro, suas deputadas, saíram me atacando, falando que eu que estava errada", disse.

"Não seria pedir desculpas para mim, mas pedir desculpas para a sociedade. Pedir desculpas pela imagem que essa casa aqui passou. Mas, quando é contra seus adversários, vale tudo. Não tem defesa da mulher, não tem feminismo. Afinal de contas, é isso que prega o comunismo. Não se trata de algo que somente aconteceu comigo, é a imagem que vai ficar", concluiu.

O caso

A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) e o deputado Márcio Jerry (PC do B-MA) Imagem: @juliazanattasc no Instagram

Em abril, a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) acusou o colega Marcio Jerry (PCdoB-MA) de "chegar por trás" dela na Câmara dos Deputados. Ele negou e disse que a colega tentava criar uma "guerrinha política".