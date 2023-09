Duda: CPI do 8/1 faz desserviço e frustra ao não ouvir quem financiou golpe

Esperava-se, de fato, algo mais concreto na punição exemplar para financiadores e para o alto escalão do Exército brasileiro. Partes importantes da investigação, que seriam as oitivas, não aconteceram por um esmero na condução da CPMI que não contribui para o avanço das investigações. Duda Salabert, deputada federal (PDT-MG)

Duda: Processar Heleno por transfobia tiraria foco de ações ligadas ao 8/1

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) afirmou que não processará o general Augusto Heleno, que a chamou de "senhor" durante depoimento à CPI do 8/1 ontem, por transfobia. A parlamentar considera que isso desviaria o foco das investigações da comissão.

Não irei fazê-lo [processar Heleno]. Reconheço que ali foi um episódio de transfobia, mas ela se torna pequena comparada ao que Augusto Heleno fez ao Brasil. Ele será punido não por transfobia, mas por esses crimes que cometeu antes da fala dele na CPMI. Se eu trouxesse agora o debate sobre transfobia, do ponto de vista estratégico e tático, tiraria o foco para crimes maiores que ele cometeu e tem que ser punido. Duda Salabert, deputada federal (PDT-MG)

Josias: Golpistas do 8/1 temem 'rapa' da PF e punição sob a régua de Moraes

Ao comentar a nova operação da Polícia Federal, que prendeu na manhã de hoje um invasor do STF que fez uma live na cadeira de Alexandre de Moraes, Josias de Souza avaliou que os golpistas do 8/1 agora sentem na pele a gravidade dos seus atos. O colunista lembrou as condenações dos primeiros envolvidos no 8/1 e reforçou a necessidade de aplicar as sentenças também aos 'peixes graúdos', como militares, autoridades e o ex-presidente Jair Bolsonaro.