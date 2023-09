Instituto repudia comparação de Flávio entre prisões do 8/1 e o Holocausto

Flávio decide entrar em resoluções assustadoras, sendo desrespeitoso e ofensivo com a memória. Fala de mulheres grávidas e crianças a caminho da câmara de gás e dos crematórios nazistas para compará-los aos infratores condenados pelo vandalismo em Brasília. Instituto Brasil-Israel

Prisões foram feitas nos 'moldes nazistas', disse Flávio

O senador disse que o episódio histórico foi "muito parecido" com as prisões das pessoas que destruíram Brasília.

A gente via pessoas com medo, querendo fugir do nazismo e sendo direcionadas para dentro de estações de trem de forma pacífica com a falsa promessa de fugir do regime nazista. [...] Enquanto elas estavam dentro das estações, eram ligadas as câmaras de gás e as pessoas morriam aos milhares. Muito parecido com o que aconteceu aqui, nas prisões dos dias 8 e 9 de janeiro. 'Vamos aqui, entra no ônibus, vamos te botar na rodoviária para você voltar para a sua casa.' O destino foi o presídio. Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

O que foi o Holocausto

Conhecido como um dos piores massacres da história da humanidade, o Holocausto - termo utilizado para descrever a tentativa de extermínio dos judeus na Europa nazista - teve seu fim anunciado no dia 27 de janeiro de 1945, quando as tropas soviéticas, aliadas ao Reino Unido, Estados Unidos e França na Segunda Guerra Mundial, invadiram o campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, em Oswiecim (sul da Polônia).