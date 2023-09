Por que Anielle foi a jogo do SPFC em avião da FAB e quais são as regras?

Anielle foi ao estádio para uma ação oficial do governo contra o racismo no esporte, junto com os ministros Silvio Almeida, de Direitos Humanos e da Cidadania, e André Fufuca, do Esporte, e o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues.

Ministério da Igualdade Racial reforçou cumprimento de agenda durante o jogo, quando houve divulgação do Disque 100 para violações de Direitos Humanos no telão do estádio.

A final da Copa do Brasil foi escolhida para a realização da ação de divulgação pelo alto número de pessoas presentes no estádio e pela grande audiência, típica de uma final de campeonato, independente de quais clubes a disputassem

Anielle, em nota

"Noções estão invertidas", disse a ministra ao explicar que, além de estar trabalhando, "abriu mão de estar com a minha família e minhas duas filhas em um domingo."