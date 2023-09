Marco temporal: STF decide que ocupante de boa-fé deverá ser indenizado

Ao longo da tarde, os magistrados debateram se a tese deveria ser mais sintética (curta) - sem mencionar, por exemplo, a questão de indenização - ou mais analítica (longa). Por maioria (6 votos a 5), os ministros entenderam que a tese deveria ser mais ampla.

Durante a discussão, Moraes afirmou que havia a necessidade de se discutir a indenização. Para o ministro, se isso não ocorresse, o Supremo estaria resolvendo a questão do marco temporal "criando uma injustiça". Ele defendeu uma tese ampla.

Eles (proprietários de boa-fé) devem ser indenizados. Essa foi minha proposta anterior para que não transformemos uma vitória, o fim do marco temporal, em uma grande derrota de milhares e milhares de colonos. Às vezes parece que são garimpeiros ilegais e grandes latifundiários - esses não tem direito algum. Estamos falando daqueles de boa-fé que receberam títulos do Estado.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

O ministro Luís Roberto Barroso foi um dos que defenderam uma tese mais curta.

Futuro presidente do STF, Barroso afirmou que o caso que levou a discussão do marco temporal no Supremo não envolvia indenizações a proprietários de boa-fé, uma vez que se tratou de uma terra indígena em um terreno ocupado por um órgão estadual, e não um proprietário privado.

Para Barroso, o Supremo devia fixar uma tese mais próxima do caso original e deixar para discutir outros pontos em casos futuros.