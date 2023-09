Lula deseja uma 'excelente presidência' a Barroso no STF

Lula desejou um excelente mandato ao ministro Luís Roberto Barroso, que foi empossado hoje como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu:

No X, antigo Twitter, Lula disse desejar "uma excelente presidência ao ministro do Supremo Tribunal Federal", e publicou um vídeo com Barroso na posse hoje.