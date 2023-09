Exclusão de militares de fiscalização de urnas é "razoável", diz Barroso

O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que excluiu as Forças Armadas do rol de entidades fiscalizadoras das urnas foi "perfeitamente razoável".

O que aconteceu

Barroso citou a exclusão dos minitares em coletiva de imprensa após assumir o comando do Supremo ontem (28), em sucessão a Rosa Weber. Quando presidia o TSE, no ano passado, Barroso convidou as Forças Armadas a integrar a comissão de transparência eleitoral.