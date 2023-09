Macêdo: Novo estilo de primeira-dama de Janja incomoda sociedade machista

O ministro-chefe da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo, afirmou hoje que o estilo da primeira-dama Janja incomoda a sociedade machista. Ele participou do UOL Entrevista nesta sexta-feira (29).

Ela tem as opiniões dela, a formação política dela, é uma militante de primeira hora do PT. As pessoas ainda estão se acostumando com uma primeira-dama mais ativa, sem ser uma coisa presa ao assistencialismo, mas sempre tem machismo.